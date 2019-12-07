https://static.news.ru/photo/7ff96ed6-191e-11ea-907e-fa163e074e61_660.jpg Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Фото: isu.org

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями в соревнованиях спортивных пар финала серии Гран-при среди юниоров, который проходит в итальянском Турине.

Первые пять мест заняли российские пары. Серебро завоевали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, третье место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова. Четвёртыми стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, пятыми — Алина Пепелева и Роман Плешков.

Помимо этого, россиянин Андрей Мозалёв стал вторым в одиночных соревнованиях. Первое место занял Сюн Сато из Японии, бронза у ещё одного россиянина Даниила Самсонова.

Ранее американский фигурист Нейтан Чен стал победителем в мужском одиночном катании в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Турине. Второе место занял японец Юдзуру Ханю, бронза у француза Кевина Эймоса, писал News.ru.