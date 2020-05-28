Фигуристы Морозов, Кацалапов и легкоатлет Шубенков сыграют в Counter-Strike

https://static.news.ru/photo/e7ab36ce-a0c6-11ea-b6d0-fa163e074e61_660.jpg Никита Кацалапов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийские призёры и чемпионы мира из 11 видов спорта примут участие в «Турнире звёзд российского спорта» на платформе компьютерных игр «Московский киберспорт».

Среди участников представители академической гребли, бобслея, санного спорта, фигурного катания, гандбола, спортивной гимнастики, лёгкой атлетики, футбола, баскетбола, спортивных танцев и горнолыжного спорта.

В дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, которая стартует 30 мая, в течение 5 дней сыграют фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, легкоатлет Сергей Шубенков, гимнаст Никита Нагорный и другие, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra, писалNEWS.ru.