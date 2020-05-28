Фигуристы Морозов, Кацалапов и легкоатлет Шубенков сыграют в Counter-Strike

Олимпийские призёры и чемпионы мира из 11 видов спорта примут участие в «Турнире звёзд российского спорта» на платформе компьютерных игр «Московский киберспорт».
Среди участников представители академической гребли, бобслея, санного спорта, фигурного катания, гандбола, спортивной гимнастики, лёгкой атлетики, футбола, баскетбола, спортивных танцев и горнолыжного спорта.
В дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, которая стартует 30 мая, в течение 5 дней сыграют фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, легкоатлет Сергей Шубенков, гимнаст Никита Нагорный и другие, сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.
Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе компьютерных игр «Московский киберспорт» стартовали первые соревнования по дисциплинам CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra, писалNEWS.ru.
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