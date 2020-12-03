Фигуристы Коляда и Гулякова пропустят пятый этап Кубка России в Москве

https://static.news.ru/photo/1de49bfe-3550-11eb-9305-fa163e074e61_660.jpg Михаил Коляда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный чемпион России Михаил Коляда и бронзовый призёр Гран-при России 2020 Анастасия Гулякова не выступят на пятом этапе Кубка страны.

Их фамилий не оказалось в обновлённом списке участников соревнований, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причина пропуска неизвестна.

С 5 по 6 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 16:15, а у мужчин — в 14:45.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пропустят пятый этап Кубка России из-за положительных тестов на COVID-19.