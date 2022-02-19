Фигуристы из США подали апелляцию для получения медалей за командник ОИ

Фигуристы из США подали апелляцию для получения медалей за командник ОИАдвокаты сборной США подали апелляцию в CAS, чтобы им вручили серебряные медали ОИ-2022
Адвокаты сборной США по фигурному катанию сообщили Международному олимпийскому комитету (МОК), что подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр, сообщает Associated Press.
По данным источника, письмо было
Церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат. Сборная России выиграла турнир, на втором месте расположилась команда США, на третьем — Япония.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее сообщалось, что директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США (USOPC) Кейт Хартман выразила разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от проведения церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх. В то же время функционер отметила, что понимает и ценит намерение МОК по данному вопросу.