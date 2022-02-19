Фигуристы из США подали апелляцию для получения медалей за командник ОИ

Адвокаты сборной США по фигурному катанию сообщили Международному олимпийскому комитету (МОК), что подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр, сообщает Associated Press.

По данным источника, письмо было направлено президенту МОК Томасу Баху в субботу, 19 февраля. Адвокаты отмечают, что собственные правила МОК требуют, чтобы церемония награждения спортсменов проводилась после завершения каждого спортивного состязания.

Церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат. Сборная России выиграла турнир, на втором месте расположилась команда США, на третьем — Япония.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США (USOPC) Кейт Хартман выразила разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от проведения церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх. В то же время функционер отметила, что понимает и ценит намерение МОК по данному вопросу.