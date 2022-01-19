Фигуристы из России остались без своих судей на командном турнире на Играх

Российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой жребий выпал в результате жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
При этом на командном турнире будут
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
На прошедшем чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 9 из 12 медалей. Все золотые награды на счету россиян.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы получили олимпийскую экипировку для Игр-2022 в Пекине. Комплект формы достался в том числе Елизавете Туктамышевой, которая числится запасной на Олимпиаду.