Фигуристы из России остались без своих судей на командном турнире на Играх

Российские судьи не будут работать на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой жребий выпал в результате жеребьёвки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

При этом на командном турнире будут работать судьи из США, Канады, Японии, Китая, Италии, Франции и ещё 15 стран. Однако в индивидуальных соревнованиях судьи из России будут представлены в женской дисциплине, парах и танцах.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

На прошедшем чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 9 из 12 медалей. Все золотые награды на счету россиян.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы получили олимпийскую экипировку для Игр-2022 в Пекине. Комплект формы достался в том числе Елизавете Туктамышевой, которая числится запасной на Олимпиаду.