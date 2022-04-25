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Олимпийскую чемпионку Загитову захотели отчислить из университета

Алина Загитова может быть отчислена из РАНХиГС за неуспеваемость
19:25, 25 апреля 2022
Олимпийскую чемпионку Загитову захотели отчислить из университета Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова может быть отчислена из университета РАНХиГС. Её внесли в список студентов с недостаточной успеваемостью. Об этом сообщает «Чемпионат.com». Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

На заседании дисциплинарной комиссии было принято решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не аттестованным более чем по двум предметам. В списке оказалась фамилия Загитовой.

Отмечается, что фигуристке нужно решить проблемы с учёбой до конца текущей недели, иначе будут поданы документы на отчисление.

15 апреля Загитова на гала-концерте, приуроченном к юбилею Татьяны Тарасовой, исполнила новый показательный танец с огнём в руке.

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