Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

https://static.news.ru/photo/3669d64c-7c1f-11eb-9e98-96000091f725_660.jpg Мария Сотскова Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Федерация фигурного катания на коньках России дисквалифицировала уже завершившую карьеру фигуристку Марию Сотскову на 10 лет. Участницу Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионатов мира и Европы отстранили от соревнований за употребление запрещённого препарата и подделку документов.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 2 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну [2000 г. р.] сроком на 10 лет, — говорится в сообщении Федерации.

Начало дисквалификации датируется 6 апреля 2020 года, окончание — 5 апреля 2030 года.

Как писал NEWS.ru, Мария Сотскова пропустила три допинг-теста (с конца 2019-го по 2020 год). В качестве объяснения своей неявки спортсменка предоставила медицинскую справку, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась фальшивой. В одной из проб Сотсковой было обнаружено запрещённое вещество — фуросемид. Он используется спортсменами в том числе для сгонки веса — Мария как раз испытывала проблему с лишними килограммами. После самого важного турнира в своей профессиональной карьере — Олимпийских игр — у фигуристки наметился резкий спад. В тот период многие отмечали, что Сотскова не только выросла, но и набрала мышечную массу. Возможно, чтобы привести себя в прежнюю форму, спортсменка как раз и прибегала к этому препарату.

Несмотря на всю серьёзность наказания, допинговые проблемы сильно не повлияют на фигуристку — летом 2020 года она объявила о завершении карьеры.