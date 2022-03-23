Фигуристку Шаботову убрали из сборной Украины за лайк под постом Плющенко

Фигуристку Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины приказом Министерства молодёжи и спорта страны, сообщает РИА Новости. Причиной такого шага стал лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. В Украинской федерации фигурного катания уточнили, что они никак не влияли на решение.

Федерация не увольняет и не исключает из состава сборной. Она предлагает Министерству молодёжи и спорта, которое и принимает решение, — передаёт агентство слова представителей ведомства.

Шаботова является двукратной чемпионкой Украины (2020, 2021). Фигуристка родилась в России, но с 2019-го представляет Украину. После начала спецоперации появилось сообщение о том, что фигуристка пытается экстренно выехать из Киева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским. Он призвал россиян ходить с поднятой головой и не стесняться происхождения.