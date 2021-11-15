Фигуристка Загорски возобновила тренировки после перенесённого менингита

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро в соревновании танцевальных пар, возобновила тренировочные занятия после перенесённого пневмококкового менингита. Как сообщили РИА Новости в тренерском штабе спортсменки, девушка начала выходит на лёд, хоть работает и в облегчённом режиме.

Несмотря на тот факт, что Загорски вернулась к тренировкам, о полноценном возвращении спортсменки на лёд пока рано говорить. Как заявили в тренерском штабе, целью является подготовить фигуристку к выступлению на чемпионате России.

Пока рано говорить о сроках её полного восстановления, а соответственно, и по турнирам. Стараемся подготовиться к чемпионату России. Чувствует она себя хорошо, но нагрузки получает очень аккуратно. Врачи тоже запретили форсировать подготовку, — сказали в штабе.

Загорски и Гурейро заняли 13-е место в соревновании танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира их лучшим результатом остаётся восьмое место в сезоне-2017/18. В том же году они стали шестыми на первенстве Европы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря 2021 года.

Ранее американский журналист Дейв Лиз прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии из-за травмы. Он убеждён, что спортсменка приехала на турнир с проблемами со здоровьем.