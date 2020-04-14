Фигуристка Загитова призналась, что осталась в спорте ради денег

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в начале карьеры ей было очень тяжело, но она не бросала спорт, так как хотела перевезти семью в Москву.
Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришёл и заработок, — сказала Загитова в интервью журналу Cosmopolitan.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.
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