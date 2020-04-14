Фигуристка Загитова призналась, что осталась в спорте ради денег

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Судьба гандбольного сезона будет определена 24 апреля на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (ЕГФ), на котором будут предоставлены обновленные планы по проведению заключительных стадий еврокубков и отборочных матчей сборных команд.

Федерация гандбола России (ФГР) в настоящее время прорабатывает различные варианты возобновления сезона-2019/20. Если ситуация с коронавирусом позволит командам провести качественную подготовку, то финальный этап Суперлиги может пройти в июне. Также...