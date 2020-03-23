https://static.news.ru/photo/402e1832-6cee-11ea-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала на видео свою домашнюю тренировку в условиях карантина.

Спортсменка поделилась с подписчиками видео в Instagram.

Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома, — написала Загитова.

Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова поздравила с Днём защитника Отечества всех причастных к этому празднику. Кроме того, спортсменка рассказала, почему указанная дата является памятной и важной лично для неё.