Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала на видео свою домашнюю тренировку в условиях карантина.
Спортсменка поделилась с подписчиками видео в Instagram.
Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома, — написала Загитова.
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Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова поздравила с Днём защитника Отечества всех причастных к этому празднику. Кроме того, спортсменка рассказала, почему указанная дата является памятной и важной лично для неё.
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