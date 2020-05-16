Фигуристка Загитова назвала свои любимые фильмы

https://static.news.ru/photo/3d1de75a-9776-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих любимых фильмах.

Спортсменка поделилась списком картин со своими подписчиками в сторис Instagram. Любимыми фильмами Загитовой оказались «Джокер», «Хатико», «Великий Гэтсби», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Трансформеры».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.