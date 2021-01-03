Фигуристка Туктамышева задумалась о тренерской деятельности

https://static.news.ru/photo/f7d0a62e-4dd2-11eb-8c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хочет попробовать себя в тренерской деятельности.

24-летняя российская фигуристка уже сейчас думает, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры. Он отметила, что всерьёз рассматривает возможность стать тренером. По словам спортсменки, многие молодые специалисты начинают выходить на лёд уже в другом качестве.

Сейчас я всё больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером, — сказала Туктамышева «Спорт-Экспрессу».

Фигуристка уверена, что тренерское ремесло ей придётся по душе, ведь она обожает атмосферу соревнований, поездок и разнообразных путешествий.

Кроме того, чемпионка мира 2015 года хотела бы повторить своё шоу, которое имело большой успех, однако из-за эпидемии коронавируса его будущее по-прежнему под вопросом.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём опыте игры в хоккей. По её словам, она ходила на хоккей, когда мама была ещё беременна ею. По словам фигуристки, папа ещё в детстве поставил её на коньки, дал клюшку и обмундирование. В конечном итоге будущая спортсменка несколько раз упала. Загитова также добавила, что хоккеисты нередко берут уроки катания у фигуристов.