Фигуристка Туктамышева выложила новое фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/7db363ac-b469-11ea-82cc-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своём Instаgram выложила новый летний пост в купальнике и показала танец.

Спортсменка покрасовалась в купальнике на берегу, а потом, накинув рубашку, показала эффектные танцевальные движения.

Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна, — подписала пост Туктакмышева.

Ранее Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой, Софьей Самодуровой, в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.