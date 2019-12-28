https://static.news.ru/photo/73f8d30c-298f-11ea-b5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yubin/Xinhua/Global Look Press

Елизавета Туктамышева призналась, что рада четвёртому месту на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Четвёртое место здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, это очень приятно, — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Ранее Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Она набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Все три спортсменки представляют «Самбо-70», отделение «Хрустальный», писал NEWS.ru.