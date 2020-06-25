Плющенко устроил тренировку для подопечных под дождём

https://static.news.ru/photo/24f5aff6-b6ba-11ea-8c13-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: АГН «Москва»

Подопечные тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко проводят тренировки в Кисловодске под дождём.

На видеозаписи, опубликованной в Instаgram академии Плющенко, Александра Трусова, Вероника Жилина, Софья Титова и другие спортсмены бегают под дождём. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что несмотря на плохую погоду, кросс никто не отменял.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал тренировку фигуристов своей группы под песню «День Победы», писал NEWS.ru. Между тем, 23 июня стало известно, что 8-летняя российская фигуристка Арина Парсегова заявила о переходе из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Плющенко.