Трусова объяснила свой выбор стать подопечной Плющенко

https://static.news.ru/photo/103a39b6-975b-11ea-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему ушла из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

На моё решение работать с Евгением повлиял не только тот факт, что он был великим спортсменом. Для меня он прежде всего выдающаяся личность, и это гораздо важнее. Он прошёл через тяжёлые испытания, каждый раз находя в себе силы вновь вставать и побеждать, — цитирует Трусову IFS Magazine.

Спортсменка также добавила, что в России на переход от одного тренера к другому реагируют намного эмоциональнее, чем в других странах.

Ранее Плющенко заявил, что работа с Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство, писал NEWS.ru.