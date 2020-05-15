Фигуристка Трусова объяснила уход от Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/2de8a3ea-9679-11ea-9eda-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко связан с тем, что необходимо двигаться к новым рубежам.

В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям, — написал спортсменка в своём Instagram.

Трусова отметила, что переход от одного тренера к другому не всегда простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперёд решительно и смело. Фигуристка добавила, что приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество именно с Плющенко.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство, писал NEWS.ru.