Фигуристка Трусова объяснила свой проигрыш Щербаковой на ЧР

https://static.news.ru/photo/34f25f9a-47cd-11eb-a4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruskating/Instagram.com

Фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не смогла выступить на чемпионате мира в Челябинске на высоком уровне и проиграла воспитанницам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.

По словам Трусовой, которую тренирует Евгений Плющенко, она сейчас не может кататься в полную силу из-за серьёзных проблем со здоровьем. Спортсменка отметила, что из-за полученных ранее повреждений она не может выполнять сложные прыжки, передает ТАСС.

На данный момент могу только лутц. Конечно, после «Гран-при» я не каталась несколько дней, потом не прыгала, потом тройные, потом четверной и потом поняла — пока только лутц, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru, чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стал настоящей феерией высококлассных спортсменов, которые показали накал борьбы гораздо выше, чем обычно бывает на международных стартах.

Среди женщин-одиночниц уверенную победу одержала воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, показавшая феноменальное катание. Спортсменка исполнила чрезвычайно сложный набор элементов, несмотря на недавно перенесённый коронавирус с двусторонней пневмонией.