Трусову отчислят из «Самбо-70» за переход к Плющенко

https://static.news.ru/photo/4cb7f054-8f9a-11ea-8d19-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова будет отчислена из учреждения после того, как покинет группу Этери Тутберидзе.

Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость: есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы, — цитирует Лайшева ТАСС.

15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу, писал NEWS.ru.