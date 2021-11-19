Фигуристка Степанова выразила недовольство оценками на Гран-при во Франции
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:18, 19 ноября 2021
Иван Букин, Александра СтепановаФото: Ольга Бенар/РИА Новости
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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, выразила недовольство оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции. Их дуэт расположился на промежуточном третьем месте. Степанова считает, что они откатали лучше, чем на турнире в Италии. Слова спортсменки приводит Sport24.
По итогам короткой программы российский дуэт получил 79,89 балла. На втором месте остановились канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (81,35). Промежуточное первое место у французов Габриэлы Пападакис — Гийома Сизерона.
На сегодняшний день мы откатали лучше, чем в Италии. Не понимаем, за что у нас на два балла меньше, чем там. Но нашим выступлением мы довольны, — сказала Степанова.
Произвольная программа танцевальных дуэтов состоится 20 ноября в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка набрала в общей сумме 77,94 балла. Турнир проходит в Гренобле.