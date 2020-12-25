Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Михаила Коляды на чемпионате России в Челябинске. Ученик Алексея Мишина, набрав 296,15 балла, стал чемпионом страны.

В первую очередь хочу сказать спасибо Алексею Мишину. Его школа, люди, которые всегда с ним, — это большого стоит. Создать такой мир, мишинский мир, в котором есть место стремлениям, требованиям,...