Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России

Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на чемпионе России.
Фигуристка Анна Щербакова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, стала лидером в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях женщин. Турнир проходит в Челябинске.
Спортсменка по итогам короткой программы набрала 80,31 балла. Второе место заняла Камила Валиева (79,99), третьей стала Дарья Усачёва (76,72).
Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Челябинске.