Фигуристка Щербакова упала с каскада в короткой программе на ЧЕ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов допустил, что на ближайшем собрании Союза биатлонистов России (СБР) могут отправить в отставку старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова из-за нарушения режима. По сведениям бывшего биатлониста, у наставника есть проблемы с алкоголем, сообщает Sport24.

До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать и всё прочее. <...> Вполне могу поверить в такой расклад, что Шашилова сейчас отправят в отставку. Но это удел СБР, решать им....