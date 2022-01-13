Фигуристка Щербакова упала с каскада в короткой программе на ЧЕ

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, сорвала каскад тройной лутц — тройной риттбергер в короткой программе на чемпионате Европы. Это первый подобный срыв элемента в исполнении спортсменки в нынешнем сезоне.
Помимо каскада, в программе Анны присутствовал тройной лутц и тройной флип. Эти элементы она исполнила чисто. За программу фигуристка получила 69,05 баллов.
Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у женщин состоится 15 января в 19:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.