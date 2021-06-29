Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова подтвердила, что получила травму. Об этом фигуристка написала на своей странице в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Щербакова травмировала палец на ноге во время сборов в Новогорске.

К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке, — написала 17-летняя фигуристка.

Также спортсменка поблагодарила всех, кто переживал за неё.

Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд, — заключила фигуристка.

Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, трёхкратной чемпионкой России, а также серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

Ранее сообщалось, что Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о планах на новый сезон.