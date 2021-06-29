Анна Щербакова травмировалась на сборах в Новогорске
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:00, 29 июня 2021
Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова подтвердила, что получила травму. Об этом фигуристка написала на своей странице в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что Щербакова травмировала палец на ноге во время сборов в Новогорске.
К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке, — написала 17-летняя фигуристка.
Также спортсменка поблагодарила всех, кто переживал за неё.
Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд, — заключила фигуристка.
Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, трёхкратной чемпионкой России, а также серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.
Ранее сообщалось, что Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о планах на новый сезон.
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