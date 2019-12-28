https://static.news.ru/photo/eecd7718-2a57-11ea-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова, победившая на чемпионате России по фигурному катанию, поблагодарила болельщиков за поддержку, а также подвела итоги первой половины сезона.

Щербакова второй раз участвовала в чемпионате страны и второй раз стала победительницей.

На этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат. Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной, и мы справились, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Щербакова поблагодарила Красноярск за тёплый приём и поддержку трибун. Она отметила, что теперь у неё есть немного времени, чтобы отдохнуть и побыть с семьёй, а в новом году она приступит к тренировкам с новыми силами.

Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Все три спортсменки представляют «Самбо-70», отделение «Хрустальный».