Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Анна Щербакова, победившая на чемпионате России по фигурному катанию, поблагодарила болельщиков за поддержку, а также подвела итоги первой половины сезона.

Щербакова второй раз участвовала в чемпионате страны и второй раз стала победительницей.

На этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат. Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной, и мы справились, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Щербакова поблагодарила Красноярск за тёплый приём и поддержку трибун. Она отметила, что теперь у неё есть немного времени, чтобы отдохнуть и побыть с семьёй, а в новом году она приступит к тренировкам с новыми силами.

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Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась Чемпионатом России! И это второй раз, когда я в нём участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат) Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также 3 четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на -30 Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! СПАСИБО! Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьёй, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам!

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске. Щербакова набрала 261,87 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Алёна Косторная (259,83), бронзу завоевала Александра Трусова, дважды упав во время четверных прыжков (226,34). Все три спортсменки представляют «Самбо-70», отделение «Хрустальный».

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