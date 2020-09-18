Фигуристка Щербакова лидирует на Кубке России после короткой программы

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Ханты-мансийский биатлонист Семён Сучилов одержал победу на летнем чемпионате России по биатлону. С двумя промахами он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 28 секунд.

Серебряную медаль, также с двумя минутами штрафа, завоевал проигравший лидеру 39,3 секунды москвич Матвей Елисеев. Замкнул тройку лучших Игорь Малиновский, представляющий Омскую область и Камчатский край (0 промахов, +57,4). Лидер...