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Фигуристка Щербакова лидирует на Кубке России после короткой программы

17:10, 19 сентября 2020
Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По итогам короткой программы на Кубке России по фигурному катанию первое место занимает Анна Щербакова.

16-летняя фигуристка получила 82,13 балла. Спортсменка показала самую результативную короткую программу в своей карьере, сообщает ТАСС.

На втором месте идёт Майя Хромых с 62,28 балла, следом Анна Фролова, набравшая 68,19 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье 20 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы 2020 года. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла.

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