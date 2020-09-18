Фигуристка Щербакова лидирует на Кубке России после короткой программы

По итогам короткой программы на Кубке России по фигурному катанию первое место занимает Анна Щербакова.
16-летняя фигуристка получила 82,13 балла. Спортсменка показала самую результативную короткую программу в своей карьере,
На втором месте идёт Майя Хромых с 62,28 балла, следом Анна Фролова, набравшая 68,19 балла.
Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье 20 сентября.
Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы 2020 года. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла.
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