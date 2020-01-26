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Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.

Во время пресс-конференции россиянки одновременно отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они поехать на юниорский чемпионат мира, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна...