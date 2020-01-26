Уроженка Москвы Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, рассказала, что рада шестому месту чемпионата Европы по фигурному катанию.
Мне очень понравилось в Граце, здесь хорошая атмосфера. На арене, к сожалению, не так много зрительских мест, но всё равно все пришедшие активно поддерживали всех фигуристов. Короткой программой я осталась довольна, а вот произвольной не очень. Там была грубая ошибка на флипе, буду работать над этим, а также над скольжением, кататься эмоциональнее. Мне кажется, что я очень сильно прибавила с прошлого сезона, очень рада, что удалось стать шестой на чемпионате Европы. Буду работать и стараться прогрессировать дальше, — сказала Рябова корреспонденту NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика».
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