Фигуристка рассказала, как партнёр издевался над ней из-за лишнего веса

https://static.news.ru/photo/643c8dda-b3c4-11eb-8477-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступающая в парном катании фигуристка, на условиях анонимности, призналась, что страдала из-за проблем с питанием, а также рассказала об издевательствах со стороны своего бывшего партнёра. Её рассказ приводит Sport24.

По словам фигуристки, когда у неё появился лишний вес, она по советам подружек решила попробовать таблетки для похудения, однако они только усугубили проблему.

От этих таблеток ты очень сильно опухаешь, так, что не можешь сгибать пальцы, утром сложно открыть глаза и просто больно ходить от того количества воды, что задерживается в организме. Я вообще ничего не ела, но вес не уходил на протяжении трёх месяцев, все элементы сыпались, потому что я ничего не могла сделать и из-за всего этого стрессовала. И заедала стресс, — сказала фигуристка.

Фигуристка призналась, что сейчас она ощущает поддержку от тренеров и партнёра, но раньше было иначе.

Были неприятные случаи, когда я каталась ещё с прошлым партнёром. Я весила тогда 29 килограммов, и он взвешивал меня три раза в день, говорил, что я жирная. Один раз он меня даже ударил, это было точкой, — отметила она.

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