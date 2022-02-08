Фигуристка Мишина дала неожиданный ответ на вопрос о падении в произвольной

Фигуристка Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, на вопрос журналиста о падении во время произвольной программы в командном турнире Олимпийских игр в Пекине ответила, что не понимает, о чём идёт речь. Позже фигуристке с переводом помог капитан команды Никита Кацалапов. Видео можно посмотреть в Twitter-аккаунте twistandtwizzle.

Чемпионку мира в парном катании Анастасию Мишину журналисты ВВС спросили на английском языке, как она себя чувствовала после падения с поддержки в произвольной программе.

Я ****** (ничего) не поняла, — сказала Мишина, обращаясь к своей команде.

После того как ей перевели вопрос, она ответила, что это были последние пять секунд проката, поэтому всё прошло нормально.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Нашу сборную представляли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.