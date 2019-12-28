https://static.news.ru/photo/8acf636c-2975-11ea-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что ей пришлось сняться с участия в чемпионате России по фигурному катанию из-за проблем с коньками.

Она отметила, что во время короткой программы ей удалось сделать всё возможное, но на тренировке перед произвольной программой поняла, что с коньком всё плохо.

Этим и мотивировалось моё решение. Я в прекрасной форме, но да, это было бы опасно, — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Медведева выступала с короткой программой в повреждённом ботинке и, набрав 71,08 балла, заняла пятое место.

Ранее спортсменка досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России. Медведева на тренировке пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа, писал NEWS.ru.