Фигуристка Медведева рассказала о пяти интересных фактах про себя

https://static.news.ru/photo/ee98ea1e-5e06-11eb-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, двукратная победительница Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала про пять неизвестных, но любопытных фактов о себе. Её сообщение было обнародовано на официальной странице Олимпийского канала в социальной сети.

Во-первых, спортсменка рассказала, что очень любит целовать своего щенка в живот. Кроме того, она является фанаткой британского сериала «Шерлок». По собственному признанию, Евгения пересматривала шоу с Бенедиктом Камбербэтчем семь раз.

Ещё мы с мамой делаем картины из страз. Это похоже на произведение искусства, но сверкает, как платье для фигурного катания. Размещу это в Instagram, когда будет готово, — сказала Медведева в обращении, обнародованном у Olympic Channel в Twitter.

We asked Olympic silver medallist Evgenia Medvedeva to tell us 5 facts we don't know about her.



Full interview with Evgenia: https://t.co/nCFsqCn5j0 @ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/eqJ9WuNMsN — Olympic Channel (@olympicchannel) January 22, 2021

Кроме того, она сообщила о своих гастрономических предпочтениях. Оказывается, спортсменка любит зелёные оливки.

Как ранее передавал NEWS.ru, Евгения Медведева призналась, что предпочитает встречать Новый год в семейном кругу, и рассказала о самом необычном месте, в котором она отметила этот праздник.