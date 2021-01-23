Фигуристка Медведева рассказала о пяти интересных фактах про себя

https://static.news.ru/photo/ee98ea1e-5e06-11eb-ba11-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская фигуристка, двукратная победительница Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала про пять неизвестных, но любопытных фактов о себе. Её сообщение было обнародовано на официальной странице Олимпийского канала в социальной сети.
Во-первых, спортсменка рассказала, что очень любит целовать своего щенка в живот. Кроме того, она является фанаткой британского сериала «Шерлок». По собственному признанию, Евгения пересматривала шоу с Бенедиктом Камбербэтчем семь раз.
Ещё мы с мамой делаем картины из страз. Это похоже на произведение искусства, но сверкает, как платье для фигурного катания. Размещу это в Instagram, когда будет готово, — сказала Медведева в обращении, обнародованном у Olympic Channel в Twitter.
We asked Olympic silver medallist Evgenia Medvedeva to tell us 5 facts we don't know about her.