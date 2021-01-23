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Фигуристка Медведева рассказала о пяти интересных фактах про себя

08:39, 24 января 2021 20
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, двукратная победительница Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала про пять неизвестных, но любопытных фактов о себе. Её сообщение было обнародовано на официальной странице Олимпийского канала в социальной сети.

Во-первых, спортсменка рассказала, что очень любит целовать своего щенка в живот. Кроме того, она является фанаткой британского сериала «Шерлок». По собственному признанию, Евгения пересматривала шоу с Бенедиктом Камбербэтчем семь раз.

Ещё мы с мамой делаем картины из страз. Это похоже на произведение искусства, но сверкает, как платье для фигурного катания. Размещу это в Instagram, когда будет готово, — сказала Медведева в обращении, обнародованном у Olympic Channel в Twitter.

Кроме того, она сообщила о своих гастрономических предпочтениях. Оказывается, спортсменка любит зелёные оливки.

Как ранее передавал NEWS.ru, Евгения Медведева призналась, что предпочитает встречать Новый год в семейном кругу, и рассказала о самом необычном месте, в котором она отметила этот праздник.

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