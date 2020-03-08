https://static.news.ru/photo/5f93dd04-611a-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева начала готовить к новому сезону короткую программу по мотивам балета «Маскарад» композитора Арама Хачатуряна. Спортсменка написала об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Как сказала Медведева, в подготовке нового номера ей помогает хореограф Джеффри Баттл. С короткой программой по мотивам «Маскарада» фигуристка выступит в сезоне-2020/21, следует из подписи к фото в Instagram спортсменки.

Как передавал NEWS.ru, канадский тренер Медведевой Брайан Орсер рассказал, что спортсменке сейчас нелегко из-за непопадания на чемпионат мира.

Ранее 20-летняя спортсменка была вынуждена сняться после короткой программы с чемпионата России, который прошёл в Красноярске, из-за проблем с ботинками.