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Фигуристка Мария Сотскова завершила спортивную карьеру

17:59, 08 июля 2020 19
Мария Сотскова Мария Сотскова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Мария Сотскова, выступавшая в одиночном катании, объявила о завершении спортивной карьеры.

Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так, и всё когда-то заканчивается. Есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры, — написала Сотскова на своей странице в Instagram.

Спортсменка отметила, что после Олимпийских игр-2018 её преследовал неудачный сезон, а из-за тяжёлых переживаний у неё начались проблемы со здоровьем, которые и привели к решению завершить карьеру.

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Сотскова является серебряным призёром финала Гран-при (2017), победительницей турниров серии «Челленджер»: Кубок Таллина (2015), Мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионкой мира среди юниоров (2016), серебряным призёром юношеских Олимпийских игр (2016), а также серебряным (2018) и бронзовым призёром чемпионата России (2017).

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне 2015/16. Её агент Мария Шашина рассказала, что в ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта.

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