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Фигуристка Косторная восстановила тройной аксель

01:32, 26 апреля 2021
Алёна Косторная Алёна Косторная Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На прыжке был зафиксирован степ-аут.

Последний раз фигуристка исполняла тройной аксель на чемпионате Европы в Граце.

Летом 2020 года 17-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако в начале марта текущего года она вернулась к Этери Тутберидзе из-за плохих результатов в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Алёна Косторная рассказала, как тренеры восприняли её возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала.

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