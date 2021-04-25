Фигуристка Косторная восстановила тройной аксель

https://static.news.ru/photo/e149b538-a617-11eb-8909-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На прыжке был зафиксирован степ-аут.

Последний раз фигуристка исполняла тройной аксель на чемпионате Европы в Граце.

Летом 2020 года 17-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако в начале марта текущего года она вернулась к Этери Тутберидзе из-за плохих результатов в академии «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Алёна Косторная рассказала, как тренеры восприняли её возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала.