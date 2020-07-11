Фигуристка Косторная стала победительницей премии Ice Skating Awards

https://static.news.ru/photo/12ac2102-c382-11ea-b477-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российская фигуристка Алёна Косторная стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».

Церемония награждения проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Соперницами Косторной в данной номинации были россиянка Александра Трусова и Ю Ён из Южной Кореи. Косторная в дебютном на взрослом уровне сезоне-2019/20 завоевала золото на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы.

Изначально церемония вручения первой премии ISU Skating Awards должна была состояться 22 марта в Монреале после завершения соревнований чемпионата мира по фигурному катанию. Премия должна была стать аналогом «Оскара».

Первая часть голосования проводилась с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в онлайн-формате. По итогам онлайн-голосования определился шорт-лист из трёх претендентов в каждой номинации. Окончательное же решение принимали члены жюри, состоящего из шести бывших чемпионов по фигурному катанию из Канады, Китая, Франции, Японии, России и США. От России в жюри вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на ISU из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards. Также поклонники россиянки запустили два хештега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova («Мы голосовали за Алину Загитову») и #BoycottAwardCorruptISU («Бойкот премии коррумпированного ISU»).