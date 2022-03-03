Фигуристка Косторная снова ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная снова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она присоединилась к команде Елены Буяновой, сообщает «Матч ТВ». Ранее чемпионка Европы 2020 года уходила от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко.

Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова, — сказала Косторная.

В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова вернулась к Тутберидзе. Главным достижением Косторной под руководством заслуженного тренера России является победа на чемпионате Европы 2020-го.

Буянова воспитала первую российскую олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Причина такого шага — военная спецоперация России на территории Украины.