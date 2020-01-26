https://static.news.ru/photo/4edac770-4040-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алёна Косторная мало спала после произвольной программы на чемпионате Европы, потому что смотрела сериалы.

Я пришла в номер, смотрела, смотрела, смотрела сериалы, а потом — опа, уже четыре часа утра, а в 8:30 вставать, — приводит слова Косторной ТАСС.

Ещё одна россиянка Анна Щербакова призналась, что ей тоже не удалось много поспать, однако в её случае помешал допинг-контроль.

Как писал NEWS.ru ранее, Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика».