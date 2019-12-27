Алёна Косторная лидирует в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Она продемонстрировала результат выше мирового рекорда, набрав 89,86 балла. Мировой рекорд в короткой программе также принадлежит Косторной (85,45), который она установила в финале Гран-при в Турине в декабре.
Второе место заняла Анна Щербакова (79,93), третий результат показала Александра Трусова (76,46). Елизавета Туктамышева — четвёртая (75,74), Евгения Медведева — пятая (71,08).
Ранее фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен