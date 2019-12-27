https://static.news.ru/photo/3b95b5a0-28ba-11ea-9b3c-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Алёна Косторная лидирует в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Она продемонстрировала результат выше мирового рекорда, набрав 89,86 балла. Мировой рекорд в короткой программе также принадлежит Косторной (85,45), который она установила в финале Гран-при в Турине в декабре.

Второе место заняла Анна Щербакова (79,93), третий результат показала Александра Трусова (76,46). Елизавета Туктамышева — четвёртая (75,74), Евгения Медведева — пятая (71,08).

Ранее фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, писал NEWS.ru.