Фигуристка Камила Валиева высказалась об Этери Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/6d242646-802b-11eb-aad2-96000091f725_660.jpg Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе «трудится днём и ночью», семь дней в неделю, 12 месяцев в году, заявила фигуристка Камила Валиева.

По её словам, она не встречала ни одного другого наставника с такой же работоспособностью. Девушка отметила, что Тутберидзе очень любит своё дело и является творческим человеком. Спортсменка добавила, что сама полностью отдаётся фигурному катанию.

Она (Этери Тутберидзе. — NEWS.ru) точно видит, какая музыка и какой образ подойдёт тому или другому спортсмену, она живёт программами всех своих спортсменов, она нашла тренеров-единомышленников. И, конечно, Этери Георгиевна умеет работать всегда: днём и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году. Я не знаю ни одного другого тренера, который бы столько работал! — цитирует Валиеву издание La Personne.

Накануне Тутберидзе рассказала, почему решила вновь взять к себе 17-летнюю чемпионку Европы Алёну Косторную, которая со скандалом ушла к Евгению Плющенко в середине 2020 года. Она призналась, что решающим был разговор с дочерью Дианой, которая попросила взять экс-подопечную назад. Она подчеркнула, что Косторная не может выдвигать никаких условий и времени на раскачку у неё нет. Спортсменка должна полностью войти в процесс тренировок без дополнительных выходных и несмотря на то что «кто-то там мешается или много человек» находится на льду.

Ранее супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что затраты команды на подготовку Косторной после её ухода необходимо будет погасить. Она подчеркнула, что с фигуристкой не был заключён контракт, поскольку она несовершеннолетняя, но договор европейского образца был подписан с её родителями, писал NEWS.ru.