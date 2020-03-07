Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных сообщила, что ждёт ребёнка от артиста балета Сергея Полунина.
Спортсменка поделилась радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети. Она опубликовала совместное фото с возлюбленным, на котором видно, что девушка в положении.
Фигуристка рассказала, что о беременности они с Полуниным узнали 16 января 2020 года. По словам Ильиных, этот день стал для неё самым важным в жизни.
С тех пор в наших с Сергеем руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось. Всем мира, любви и добра, —
написалаИльиных в Instagram.
Полунин на своей странице опубликовал тот же снимок. Артист сопроводил фото подписью: «Чудо вошло в нашу жизнь. Я люблю тебя».
Ранее NEWS.ru писал, что Ильиных рассказала о своих отношениях с Сергеем Полуниным.
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