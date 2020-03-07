https://static.news.ru/photo/a794727c-605b-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Фото: blackswanei/instagram.com

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных сообщила, что ждёт ребёнка от артиста балета Сергея Полунина.

Спортсменка поделилась радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети. Она опубликовала совместное фото с возлюбленным, на котором видно, что девушка в положении.

Фигуристка рассказала, что о беременности они с Полуниным узнали 16 января 2020 года. По словам Ильиных, этот день стал для неё самым важным в жизни.

С тех пор в наших с Сергеем руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось. Всем мира, любви и добра, — написала Ильиных в Instagram.

Полунин на своей странице опубликовал тот же снимок. Артист сопроводил фото подписью: «Чудо вошло в нашу жизнь. Я люблю тебя».

Ранее NEWS.ru писал, что Ильиных рассказала о своих отношениях с Сергеем Полуниным.