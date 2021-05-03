Фигуристка Хромых рассказала о страхе перед Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/84f51436-ac15-11eb-8d0e-96000091f725_660.jpg Майа Хромых Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. Её слова приводит RT.

Изначально я к Этери Георгиевне не то чтобы не просилась. Скорее боялась тех самых слухов, что всё очень жёстко, что сюда не стоит идти. Я и маме говорила: «Не пойду, я боюсь». А потом что-то в голове щёлкнуло. Когда пришла, даже не представляла, что будет. Смеяться боялась: привыкла, что смех на тренировках под запретом. Где-то год у меня ушёл на то, чтобы привыкнуть, — сказала Хромых.

Фигуристка добавила, что постепенно к ней пришло осознание, что её так лучше, ведь у учеников Тутберидзе есть результат, и при этом все живы-здоровы.

1 мая стало известно, что бронзовая призёрка чемпионата мира Александра Трусова ушла от тренера Евгения Плющенко и вернулась в команду Тутберидзе.