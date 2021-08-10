Ягудин закрыл комментарии к посту о Красноярске из-за критики

Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин закрыл комментарии под своим постом о Красноярске после того, как местные жители обрушились на него с критикой. Об этом сообщает «МК в Красноярске».
Представитель спортсмена
Ягудин стал объектом осуждения со стороны жителей Красноярска. На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фото из Красноярска, где в данный момент горят леса. Жители города назвали его лжецом после того, как Ягудин заявил, что не заметил в городе никакого дыма от лесных пожаров.