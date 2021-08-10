16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Ягудин закрыл комментарии к посту о Красноярске из-за критики

18:12, 10 августа 2021
Ягудин закрыл комментарии к посту о Красноярске из-за критики Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин закрыл комментарии под своим постом о Красноярске после того, как местные жители обрушились на него с критикой. Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Представитель спортсмена сообщил, что ему только предстоит ознакомиться со всеми комментариями, а оценка происходящего появится позднее. После этого ни Ягудин, ни его представитель на связь больше не выходили, а под публикацией в соцсети были закрыты комментарии.

Ягудин стал объектом осуждения со стороны жителей Красноярска. На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фото из Красноярска, где в данный момент горят леса. Жители города назвали его лжецом после того, как Ягудин заявил, что не заметил в городе никакого дыма от лесных пожаров.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео