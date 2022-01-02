Фигурист Тутберидзе принял участие в шоу Плющенко «Щелкунчик»

Российский фигурист Егор Рухин принял участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик». Он исполнил несколько номеров в программе, включая танец танец с братьями Кириллом и Никитой Сарновскими, однако по окончании шоу диктор не объявил спортсмена, сообщает «Спорт-Экспресс».

В конце декабря на чемпионате России фигурист выходил на прокаты в сопровождении команды Тутберидзе. На турнире он занял 18-е место, набрав 184,95 балла.

Официальной информации о переходе Рухина из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко» нет, сам фигурист от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что возможный уход из её команды спортсменов обусловлен тем, что они «желанны везде». Она заявила, что на это не влияет факт наличия конкурентов, в частности двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.