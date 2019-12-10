https://static.news.ru/photo/ef127d7e-1b19-11ea-92e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв заявил, что на Играх-2018 в Пхёнчхане спортсмены боялись подойти к флагу России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В Пхенчхане мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести вслух «Россия», избегая всевозможных последствий, — написал Соловьёв в своём аккаунте в Instagram.

Спортсмен добавил, что российским спортсменам, которых хотели лишить медалей домашней Олимпиады в Сочи, пришлось потратить очень много сил, доказывая свою «чистоту».

Соловьёв завоевал золотую медаль в командных соревнованиях в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой на Олимпиаде-2014 в Сочи и серебряную награду Пхёнчхана.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. Кроме того, флаг страны не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика.

Между тем руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков отметил, что санкции в отношении России не смогут вступить в силу раньше весны 2020 года.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя решение WADA, заявила, что спортивные чиновники позорят президента страны Владимира Путина, писал NEWS.ru.