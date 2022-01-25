Фигурист Семененко заменил Коляду в составе сборной России на Олимпиаде

Российский фигурист Семененко заменил серебряного призёра Олимпийских игр-2018 в командном турнире Михаила Коляду в составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Причины замены не сообщаются.
Сегодня, 25 января, на сайте Олимпийского комитета России был
Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который числился в качестве первого запасного на Игры. В начале января стало известно, что спортсмен получил травму стопы.
Олимпийские игры пройдут в период с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что на тренерском совете Федерации фигурного катания России (ФФКР) прошло голосование по поводу участия фигуриста Михаила Коляды в командном турнире. На нём было рекомендовано не включать спортсмена в командный турнир Олимпийских игр в Пекине.