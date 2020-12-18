Фигурист Савосин не сможет участвовать в чемпионате России из-за COVID-19

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2019 года по фигурному катанию Роман Савосин не сможет принять участие в чемпионате России из-за коронавируса.
Так, некоторое время назад спортсмен получил положительный результат теста на COVID-19.
К сожалению, я вынужден пропустить грядущий чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус, — написал Савосин на своей странице в социальной сети.
Фигурист также поблагодарил поклонников за поддержку и пожелал всем неравнодушным здоровья и благополучия.
Чемпионат России намечен на 24–27 декабря. Мероприятие пройдёт в Челябинске.
Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.
Медведева рассказала, что на лёд смогла выйти только 8 декабря и врачи рекомендовали ей тренировки в щадящем режиме. По словам фигуристки, подготовиться за две недели к Кубку России в таких условиях невозможно.