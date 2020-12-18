Фигурист Савосин не сможет участвовать в чемпионате России из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/2321458c-4125-11eb-9640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2019 года по фигурному катанию Роман Савосин не сможет принять участие в чемпионате России из-за коронавируса.

Так, некоторое время назад спортсмен получил положительный результат теста на COVID-19.

К сожалению, я вынужден пропустить грядущий чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус, — написал Савосин на своей странице в социальной сети.

Фигурист также поблагодарил поклонников за поддержку и пожелал всем неравнодушным здоровья и благополучия.

Чемпионат России намечен на 24–27 декабря. Мероприятие пройдёт в Челябинске.

Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.

Медведева рассказала, что на лёд смогла выйти только 8 декабря и врачи рекомендовали ей тренировки в щадящем режиме. По словам фигуристки, подготовиться за две недели к Кубку России в таких условиях невозможно.