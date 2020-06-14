Фигурист Самарин сравнил себя и Алиева с Месси и Роналду

https://static.news.ru/photo/18ab835c-ae62-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Александр Самарин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Александр Самарин сравнил себя и своего соотечественника Дмитрия Алиева с футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Как и везде, в мужском фигурном катании есть болельщики, которые симпатизируют одному спортсмену, и условно ненавидят другого. Чтобы всем было понятно, в футболе яркий пример — Месси и Роналду, — цитирует спортсмена Sportbox.ru

Самарин уточнил, что кто-то болеет за него, а кто-то за Алиева, точно также, как разделились фанаты Месси и Роналду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время матча между «Барселоной» и «Мальоркой», который шёл при пустых трибунах, на поле выбежал фанат. Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с нападающим каталонской команды Лионелем Месси. Фаната остановили сотрудники безопасности и вывели с поля.