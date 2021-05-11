Фигурист Морозов впервые рассказал о работе с Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/eb6492b2-b32e-11eb-9f76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, впервые рассказал о работе с Этери Тутберидзе. Впечатлениями он поделился в эфире Первого канала.

Нам очень нравится, как она подходит к тренировкам, как она тренирует спортсменов, какой подход и как тут всё устроено и организовано. Поэтому мы видим для себя здесь очень хорошую перспективу. Она нам поможет в тех местах, где у нас есть проблемы, сбои локализует. И, я думаю, это по минимуму, — сказал Морозов.

По мнению фигуриста, в рабочем процессе они узнали Тутберидзе с лучшей стороны.

Кто-то говорит, что «не так общается». Всё это, когда видишь вживую, это вообще всё не так. Всё это сказки, что там рассказывают, и слухи, которые идут, — слушать их не нужно, — добавил он.

27 апреля серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях — 2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов присоединились к группе Этери Тутберидзе. Работать с этой парой также продолжит тренер Максим Траньков.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о взаимоотношениях с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, с которой вместе принимал участие в шоу «Ледниковый период».