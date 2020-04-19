Фигурист Красножон рассказал о панике в США из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16bc7adc-822b-11ea-9a3a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Красножон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представляющий США российский фигурист Алексей Красножон рассказал о том, как на пандемию коронавируса реагируют жители Америки.

Паника началась очень-очень рано, когда в России никаких мер ещё не было введено. Где-то 15 марта я пришёл в магазин, чтобы закупиться только на неделю, потому что сказал себе, что не поддамся панике. И впервые увидел, что многих продуктов, особенно долгого хранения, на полках не было, — цитирует спортсмена Sport24.

Он рассказал, что люди скупали макароны, курицу, туалетную бумагу и воду.

Ранее российский вратарь Илья Брызгалов, ранее выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал о проблемах в США во время пандемии коронавируса. Он отметил, что уже месяц не может купить маски, писал NEWS.ru.