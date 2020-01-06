https://static.news.ru/photo/c47f4bf8-320e-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Коляда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию россиянин Михаил Коляда впервые после операции вышел на лёд.

Спортсмен сообщил о возобновлении тренировок в своём Instagram.

В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита. В сентябре Коляда из-за болезни пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе. В конце октября фигурист успешно перенёс операцию.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырёх континентов. Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Канаде, писал NEWS.ru.