Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию россиянин Михаил Коляда впервые после операции вышел на лёд.
Спортсмен сообщил о возобновлении тренировок в
В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита. В сентябре Коляда из-за болезни пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе. В конце октября фигурист успешно перенёс операцию.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырёх континентов. Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Канаде, писал NEWS.ru.
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